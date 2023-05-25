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Быстров – о словах Лещука про Йокановича: смешно слушать интервью футболистов, которые привозили голы весь сезон

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Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал голкипера "Динамо" Игоря Лещука за слова про то, что команда не понимала во что играла при бывшем главном тренере Славише Йокановиче.
Фото: "Матч ТВ"
– Смешно слушать интервью футболистов, которые не играли при Йокановиче, привозили голы на протяжении всего сезона. Сейчас говорят, что они не понимали тренера, а тут за недели им все объяснили. Объяснили, как играть в футбол с той командой, которая не соответствует РПЛ – это смешно слушать, – приводит слова Быстрова "СЭ".

Славиша Йоканович стал главным тренером "Динамо" прошлым летом. "Динамо" под руководством 54-летнего серба выиграло 16 из 38-ми игр. В них бело-голубые потерпели четырнадцать поражений и восемь раз сыграли вничью.

За два тура до завершения чемпионата России "Динамо" опустилось на седьмую строчку в таблице РПЛ. В ближайшем туре бело-голубые в воскресенье примут "Локомотив" в столичном дерби. Ранее команда под руководством Славиши Йокановича вылетела из Кубка России, сенсационно проиграв середняку Первой лиги "Акрону", а также проиграла дома "Факелу" со счетом 0:2 в матче, посвященном празднованию 100-летия клуба.

Разгромное домашнее поражение в следующем туре от "Ахмата" (0:3) привело к отставке сербского специалиста с поста главного тренера. Обязанности наставника команды до конца сезона принял на себя Павел Алпатов. В первой же игре после увольнения Йокановича "Динамо" на выезде крупно обыграло "Торпедо" со счетом 3:0.


Динамо Быстров Лещук
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