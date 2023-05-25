– Смешно слушать интервью футболистов, которые не играли при Йокановиче, привозили голы на протяжении всего сезона. Сейчас говорят, что они не понимали тренера, а тут за недели им все объяснили. Объяснили, как играть в футбол с той командой, которая не соответствует РПЛ – это смешно слушать, – приводит слова Быстрова "СЭ".
Славиша Йоканович стал главным тренером "Динамо" прошлым летом. "Динамо" под руководством 54-летнего серба выиграло 16 из 38-ми игр. В них бело-голубые потерпели четырнадцать поражений и восемь раз сыграли вничью.
За два тура до завершения чемпионата России "Динамо" опустилось на седьмую строчку в таблице РПЛ. В ближайшем туре бело-голубые в воскресенье примут "Локомотив" в столичном дерби. Ранее команда под руководством Славиши Йокановича вылетела из Кубка России, сенсационно проиграв середняку Первой лиги "Акрону", а также проиграла дома "Факелу" со счетом 0:2 в матче, посвященном празднованию 100-летия клуба.
Разгромное домашнее поражение в следующем туре от "Ахмата" (0:3) привело к отставке сербского специалиста с поста главного тренера. Обязанности наставника команды до конца сезона принял на себя Павел Алпатов. В первой же игре после увольнения Йокановича "Динамо" на выезде крупно обыграло "Торпедо" со счетом 3:0.
Быстров – о словах Лещука про Йокановича: смешно слушать интервью футболистов, которые привозили голы весь сезон
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал голкипера "Динамо" Игоря Лещука за слова про то, что команда не понимала во что играла при бывшем главном тренере Славише Йокановиче.
Фото: "Матч ТВ"