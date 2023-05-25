– Это, наверное, громко сказано, что я прямо хотел [продлить контракт] (улыбается). Я спокойно делал свою работу. Знаю, что переговоры шли успешно. Это был вопрос времени. Рад, что остаюсь здесь, мне очень нравится в клубе. У меня прекрасные взаимоотношения с тренерским штабом. Ну, и с командой очень хороший коннект. Рад еще здесь поиграть вместе с ребятами
Есть ли шансы увидеть меня на поле в матче с "Динамо"? Время есть. Я надеюсь. В любом случае – решать будет тренер. Но я готов и рвусь в бой, – признался Дзюба в интервью YouTube-каналу клуба.
Сегодня, 25 мая, столичный "Локомотив" официально анонсировал пролонгацию сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой. Новое соглашение подписано по схеме "1+1". Новый трудовой договор между 34-летним форвардом и "железнодорожниками" будет действовать до конца сезона-2023/24 и предусматривает возможность продления еще на год. Ранее журналист Иван Карпов поделился, что заработная плата Дзюбы по новому трудовому соглашению составит 10 миллионов рублей в месяц плюс бонусы.
На весеннем отрезке сезона Дзюба наколотил восемь голов в девяти матчах РПЛ и отдал в них четыре результативных паса. По итогам марта форвард красно-зеленых удостоился звания лучшему игроку месяца в чемпионате России. "Локомотив" с приходом Дзюбы поднялся из зоны стыковых игр на девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги.
В ближайшем туре команда Михаила Галактионова 28 мая на выезде сыграет с "Динамо". Дзюба пропустил два последних матча "железнодорожников" в чемпионате России из-за повреждения.
Нападающий "Локомотива" Дзюба – об участии в дерби с "Динамо": я надеюсь. Решать будет тренер, но я готов и рвусь в бой
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба прокомментировал переговоры по подписанию нового контракта и оценил шансы вернуться на поле в ближайшем туре в дерби с "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"