– Ренан останется на следующий сезон в "Зените", – цитирует агента "РБ Спорт".
Недавно в прессе появились слухи об интересе к 19-летнему легионеру сине-бело-голубых со стороны сразу нескольких клубов чемпионата Англии. Среди них назывались лондонские "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", а также "Ньюкасл" и "Ливерпуль".
В текущем розыгрыше чемпионата России Ренан появлялся на поле в 10 матчах за "Зенит". Его рыночная стоимость оценивается в 7 млн евро. Пополнив состав "Зенита" минувшей зимой, талантливый бразилец завоевал дебютный чемпионский титул в карьере. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2028 года.
Агент Гарсия: Ренан останется на следующий сезон в "Зените"
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника "Зенита" и сборной Бразилии Роберта Ренана, заявил, что его клиент продолжить выступать за питерскую команду в следующем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"