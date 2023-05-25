Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
18:00
БалтикаНе начат

Агент Барбоза: с армянским паспортом Сперцяну будет легче перейти в один из клубов Европы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный трансфер хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.
"Я конкретного ничего не знаю, но слышал, что к нему есть интерес со стороны европейских клубов. Сперцян - талантливый футболист, он сможет проявить себя в Европе. Плюс у него армянский паспорт, ему будет легче перейти в один из клубов Европы. Посмотрим, где он окажется", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

22-летний атакующий полузащитник Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Ранее к хавбеку сборной Армении проявляли интерес ряд европейских клубов, среди которых в СМИ назывались "Милан" и "Марсель". В текущем сезоне на счету Сперцяна 26 матчей за "быков" в российской Премьер-лиге, в которых он забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач. В текущем розыгрыше Кубка России футболист принял участие в 12 матчах за краснодарский коллектив и оформил в них 4+2.


Барбоза Сперцян Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент Барбоза: с армянским паспортом Сперцяну будет легче перейти в один из клубов Европы
Президент "Оренбурга" Еремякин: рассматриваем Руденко как один из вариантов
Лэмпард - о поражении со счетом 4:1 от "МЮ": в первом тайме "Челси" был лучше
Салах: я опустошен. Квалификация в Лигу Чемпионов для "Ливерпуля" - это необходимый минимум, но мы потерпели неудачу 1
"Торпедо" объявило об уходе полузащитника Каймакова
Агент хавбека "Пари НН" Шильцова: он возвращается в "Спартак", а дальше будем думать 1
"Ливерпуль" не попал в Лигу чемпионов впервые c 2016 года
Агент: Верратти хочет вернуться в Италию
Альшин: мы хотим остаться в РПЛ, "Факел" заслужил это своей игрой
Быстров: справится ли Дзюба с нагрузками? Возраст – такая штука, что люди не молодеют 2
"Осасуна" обыграла "Атлетик" в матче 36-го тура Ла Лиги и поднялась в зону еврокубков
"Челси" одержал всего одну победу и потерпел 8 поражений в 10 матчах под руководством Лэмпарда, разница мячей - 8:20 3
25 мая
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" в перенесенном матче 32-го тура и вернулся на 3-е место в таблице АПЛ
"Челси" выставил на матч с "Манчестер Юнайтед" самый молодой состав за всю историю выступлений клуба в АПЛ
Тарасов – о продлении контракта Баринова с "Локомотивом": у Дмитрия было желание уехать в Европу