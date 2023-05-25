"Я конкретного ничего не знаю, но слышал, что к нему есть интерес со стороны европейских клубов. Сперцян - талантливый футболист, он сможет проявить себя в Европе. Плюс у него армянский паспорт, ему будет легче перейти в один из клубов Европы. Посмотрим, где он окажется", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
22-летний атакующий полузащитник Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Ранее к хавбеку сборной Армении проявляли интерес ряд европейских клубов, среди которых в СМИ назывались "Милан" и "Марсель". В текущем сезоне на счету Сперцяна 26 матчей за "быков" в российской Премьер-лиге, в которых он забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач. В текущем розыгрыше Кубка России футболист принял участие в 12 матчах за краснодарский коллектив и оформил в них 4+2.
Агент Барбоза: с армянским паспортом Сперцяну будет легче перейти в один из клубов Европы
Известный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный трансфер хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.