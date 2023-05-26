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Гендиректор "Химок": Дагерстоль воспользовался обновленным разрешением ФИФА и продлил приостановку своего контракта

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Гендиректор "Химок" Николай Оленев рассказал, что защитник Филип Дагерстоль решил продлить приостановку соглашения с подмосковным клубом.
Фото: ФК "Химки"
"Филип Дагерстоль воспользовался обновленным разрешением ФИФА о приостановлении контрактов с российскими клубами и продлил приостановку своего трудового договора. Принадлежит ли он еще "Химкам"? Де-юре да, но по факту все понимают, что это означает", - приводит слова Оленева "СЭ".

Филип Дагерстоль, играющий на позиции центрального защитника, перебрался в подмосковные "Химки" в январе 2021 года на правах свободного агента. Его соглашение с российским клубом рассчитано до конца января 2024 года. За "красно-черных" Дагерстоль сыграл 27 матчей, в которых не отличился результативными действиями. С марта прошлого года 26-летний шведский футболист выступает на правах аренды за различные клубы. Сейчас игрок представляет польский "Лех".

Напомним, 22 мая ФИФА продлила разрешение иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2024 года.


Дагерстол Химки
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