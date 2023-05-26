- У Дзюбы был агент Алексей Сафонов – он помог ему трудоустроиться и обрести вторую жизнь в Томске, когда возникла проблема в "Спартаке", и ни одна команда его брать не хотела. А когда он обрёл вторую жизнь, агент ему и его отцу стал резко не нужен. Что же он это не вспоминает? Пусть вспомнит, как он ушёл от Сафонова. Если ты кидаешь камень в огород агентов, расскажи, почему ты поступил некрасиво по отношению к Алексею Николаевичу. Говоришь "А" – говори "Б", - приводит мнение Орещука Metaratings.ru.
Артем Дзюба стал одним из немногих футболистов, которым удалось поиграть за "Спартак" и "Зенит". Будучи воспитанником москвичей, он провел в красно-белой майке 166 поединков. В них он сумел забить 38 голов и отдать 23 голевых паса. В 2015 году Артем не смог договориться со "Спартаком" о новом контракте и сменил Москву на Санкт-Петербург. В составе невского клуба Дзюба провел 7 сезонов. За этот отрезок россиянин записал на свой счет 108 голов и 70 ассистов в 249 играх. С "Зенитом" Артем выиграл 4 чемпионских титула. С зимы текущего года Дзюба представляет цвета "Локомотива", с которым недавно он продлил контракт. За железнодорожников футболист сыграл 11 игр, в которых набрал 8+4 по системе гол плюс пас. Ранее в интервью Дзюбы назвал агентов – главным злом российского футбола.
Орещук - о словах Дзюбы про агентов: пусть вспомнит, как он ушёл от Сафонова
Экс-игрок ЦСКА Роман Орещук поделился мыслями по поводу слов форварда "Локомотива" Артема Дзюбы про агентов.
Фото: "Чемпионат"