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Александр Медведев: по уровню игры "Зенит" составил бы конкуренцию в прошедшей и будущей ЛЧ

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился своими соображениями по поводу гипотетического выступления команды в Лиге чемпионов.
Фото: "Чемпионат"
- К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает. Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры — я уверен, что "Зенит" составил бы очень серьёзную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем, - приводит мнение Медведева "Чемпионат".

Под руководством Сергея Семака "Зенит" провел 3 лигочемпионские кампании. В сезоне 2019/2020 невский коллектив попал в один квартет к "РБ Лейпцигу", "Бенфике" и "Лиону". Петербуржцы сумели дома обыграть португальцев и французов, но все равно по итогам 6 туров заняли 4-е место и закончили свой еврокубковый поход. В следующем сезоне дружина Семака выступила еще хуже, набрав всего 1 балл в группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге". "Зенит" также закончил свое выступление, заняв последнее место.

Лигочемпионская кампания сезона 2021/2022 отличилась от предыдущих. "Зениту" достались "Ювентус" и "Челси". Также еще одним соперником коллектива с берегов Невы стал шведский "Мальме". "Зенит" сыграл вничью с "Челси" и разгромно обыграл "Мальме". Эти результаты позволили команде занять 3-е место в группе и выйти в евровесну. Несмотря на чемпионство, "Зенит" не сыграет в следующем розыгрыше ЛЧ из-за бессрочного бана российский команд.


Медведев Зенит Семак
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