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Наставник "Ахмата" Ташуев: никто не думал, что у нас получится забить за три матча 11 мячей, в том числе и мы

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Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался по поводу результативности команды в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
- Команда находится в хорошем состоянии. Никто не думал, что у нас получится забить за три матча 11 мячей, в том числе и мы, - приводит комментарий Ташуева "Матч ТВ".

"Ахмат", возглавляемый Сергеем Тушевым, проводит один из лучших сезон в своей истории. Грозненский коллектив располагается на 5-й строчке и реально претендует на тройку, отставая от идущего третьим "Спартака" всего на 4 турнирных балла. В 9-ти последних турах у дружины Ташуева 6 побед и 2 ничьих. За последние три поединка команда отправила в ворота своих соперников 11 мячей, разгромив столичные "Торпедо" (5:1) и "Динамо" (3:0). Также в предыдущем туре Ахмат отправил три безответных мяча в ворота "Химок "Андрея Талалаева, который в этом сезоне, помимо химчан, работал тренером в грозненском клубе.


Ташуев Ахмат
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