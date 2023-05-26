- Как сказал его представитель, некий господин Гольдман, какие?то тупые люди в количестве двух человек, а один из них был я, зарубили трансфер недорогого, мотивированного нападающего без агентских выплат. Хотите, покажу цифры? Это получено от Ильи Леонидовича: 6,7 миллиона рублей в месяц — зарплата, 7 миллионов рублей — агентские выплаты. Это еще по тому курсу. У нас зарплаты в 6,7 миллиона в команде нет ни у одного футболиста, - приводит комментарий Ходоровского "Матч ТВ".
В ноябре 2022 года Артем Дзюба и "Адана Демирспор" досрочно прекратили сотрудничество, расторгнув трудовое соглашение. В того момента Артем пребывал в поисках нового места работы. Одним из вариантов трудоустройства было столичное "Торпедо". Клуб вел активные переговоры с форвардом, но переход не состоялся. Через некоторое время воспитанник "Спартака" перебрался в другую московскую команду – "Локомотив". В красно-зеленой футболке Дзюбы сыграл 11 поединков, в которых сумел забить 8 голов. Также Артем записал в свой актив 4 результативных паса.
Своими голевыми действиями Артем помог "Локомотиву" выбраться из зоны стыков. За два тура до конца команда Михаила Галактионова располагается на 9-й строчке. "Торпедо" же досрочно покинуло высшую лигу. Команда располагается на 16-й строчке, заработав за 28 туров всего 13 очков. Следующий сезон команда проведет в Первой лиге. Вчера Дзюба официально пролонгировал соглашение с "Локомотивом" по схеме 1+1.
Член СД "Торпедо": нам предлагали Дзюбу с зарплатой 6,7 млн рублей и агентскими в 7 млн
Член совета директоров "Торпедо" Анатолий Ходоровский рассказал о том, на каких условиях мог случить переход Артема Дзюбы в стан автозаводцев.
Фото: ФК "Зенит"