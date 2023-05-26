Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
18:00
БалтикаНе начат

Член СД "Торпедо": нам предлагали Дзюбу с зарплатой 6,7 млн рублей и агентскими в 7 млн

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Член совета директоров "Торпедо" Анатолий Ходоровский рассказал о том, на каких условиях мог случить переход Артема Дзюбы в стан автозаводцев.
Фото: ФК "Зенит"
- Как сказал его представитель, некий господин Гольдман, какие?то тупые люди в количестве двух человек, а один из них был я, зарубили трансфер недорогого, мотивированного нападающего без агентских выплат. Хотите, покажу цифры? Это получено от Ильи Леонидовича: 6,7 миллиона рублей в месяц — зарплата, 7 миллионов рублей — агентские выплаты. Это еще по тому курсу. У нас зарплаты в 6,7 миллиона в команде нет ни у одного футболиста, - приводит комментарий Ходоровского "Матч ТВ".

В ноябре 2022 года Артем Дзюба и "Адана Демирспор" досрочно прекратили сотрудничество, расторгнув трудовое соглашение. В того момента Артем пребывал в поисках нового места работы. Одним из вариантов трудоустройства было столичное "Торпедо". Клуб вел активные переговоры с форвардом, но переход не состоялся. Через некоторое время воспитанник "Спартака" перебрался в другую московскую команду – "Локомотив". В красно-зеленой футболке Дзюбы сыграл 11 поединков, в которых сумел забить 8 голов. Также Артем записал в свой актив 4 результативных паса.

Своими голевыми действиями Артем помог "Локомотиву" выбраться из зоны стыков. За два тура до конца команда Михаила Галактионова располагается на 9-й строчке. "Торпедо" же досрочно покинуло высшую лигу. Команда располагается на 16-й строчке, заработав за 28 туров всего 13 очков. Следующий сезон команда проведет в Первой лиге. Вчера Дзюба официально пролонгировал соглашение с "Локомотивом" по схеме 1+1.


Дзюба Торпедо Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Квеквескири: Евсеев дал "Факелу" новый импульс и эмоции
Ловчев: Карпину следует сказать спасибо, что он с "Ростовом" сумел прыгнуть выше головы и до конца вел борьбу за медали
Переговоров по Глебову между "Спартаком" и "Ростовом" в последнее время не было 1 эксклюзив
Григорьянц: "Спартак" запросил полный текст решения КДК по Соболеву, Виллиану Роше и Зделару 1
Член СД "Торпедо": нам предлагали Дзюбу с зарплатой 6,7 млн рублей и агентскими в 7 млн 1
Тухель: вся ответственность за неудачи "Баварии" лежит на мне
Малком: связка в атаке Мбаппе — Малком? Неплохо, но мои партнеры по "Зениту" тоже крутые 2
Спортдиректор "Факела": Свинов вернется в "Спартак". У нас нет права выкупа
Агент Соу: мы пока не приняли никакого решения относительно его возвращения в "Ростов"
Малком – о "ПСЖ": если ничего не произойдет, то я буду счастлив остаться в "Зените" 5
Уткин – о словах Медведева: зачем себя сдерживать? Надо сразу говорить, что "Зенит" мог бы и в полуфинале сыграть 7
Прогноз Rusfootball на 29-й тур РПЛ: "Факел" вернет "Крылья" в зону стыков, "Ахмат" выбьет "Ростов" из ТОП-4 20
Трансфер Мудрика в "Челси" вошел в топ-10 худших в АПЛ по версии Goal 7
Погребняк: конечно, "Зенит" мог бы составить конкуренцию в нынешнем сезоне Лиги чемпионов 6
Быстров: круто, что "Ростов" идет вверху таблицы. Им надо ставить памятник 3