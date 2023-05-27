– Это неправда, — цитирует Крейга Sport24.
Ранее журналист Феликс Джонстон заявил о том, что "Челси" сохраняет интерес к полузащитнику сборной России Арсену Захаряну. Инсайдер писал о желании лондонцев совершить трансфер игрока московского "Динамо", которое упирается в проблему, связанную с английскими санкциями в адрес нашей страны.
20-летний Арсен Захарян является одним из самых талантливых отечественных футболистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника московского "Динамо" в 15 миллионов евро. В текущем розыгрыше РПЛ атакующий хавбек бело-голубых сумел заработать 10 баллов за результативность (4 гола и 6 ассистов), проведя 25 матчей.
Представители "Челси" опровергли информацию о том, что лондонцы заинтересованы в трансфере Захаряна
Пресс-атташе лондонского "Челси" Тоби Крейг отреагировал на новость о том, что "пенсионеры" хотят оформить трансфер игрока московского "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: "СЭ"