Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
14:00
Нижний НовгородНе начат
Факел
16:30
Крылья СоветовНе начат
Динамо
16:30
ЛокомотивНе начат
Ростов
19:00
АхматНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
18:30
Брайтон энд ХоувНе начат
Лидс Юнайтед
18:30
ТоттенхэмНе начат
Челси
18:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
20:00
Реал СосьедадНе начат
Барселона
20:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
19:00
КремонезеНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Григорий Иванов: двоякое впечатление от сезона. "Урал" провел его на четыре с минусом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов оценил результаты своей команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Урал"
– От сезона у меня двоякое впечатление. Начали очень плохо, никто не верил, что выправимся, многие нас похоронили. Но мы сумели исправить ситуацию, в Кубке России сыграли достойно. Сезон на четыре с минусом, могли выступить лучше — ставили задачу занять место не ниже 10-го, – передает слова Иванова "РБ Спорт".

В настоящий момент времени "Урал" имеет на своем счету 33 балла. После 29-ти матчей екатеринбургский клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице. Накануне, 27 мая, "шмели" переиграли подмосковные "Химки" со счетом 3:0. Благодаря этому "Урал" гарантировал себе участие в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

Также клуб из Екатеринбурга участвовал в Кубке России в этом году. "Урал" остановился в шаге от того, чтобы выйти в Суперфинал турнира, уступив Краснодару со счетом 1:2.


Урал Иванов Г
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Рязанцев: остаюсь в "Торпедо". В следующем году буду в клубе
"Евро-Футбол": защитник "Сочи" Макарчук склоняется к переходу в ЦСКА
Игрок "Оренбурга" Флорентин: "Зенит" и "Локомотив"? Мои люди поддерживают контакт с ними
Зиньковский, Промес и Бальде – в основе "Спартака" на матч против "Пари НН" 1
Нобоа: дай бог, буду играть до 40 лет!
Хавбек "Оренбурга" Вера: слышал об интересе ко мне со стороны "Зенита" и "Локомотива"
Мантуан – о ничьей с "Сочи": не скажу, что это ужасный результат, но это не тот счет, на который мы рассчитывали
Наставник "Химок" Талалаев: мы как дети в 14 лет — еще не взрослые, по росту готовы, а зубки еще не выросли 1
Радимов: "Ростов" сдулся. Было понятно, что с таким составом невозможно пройти ровно весь сезон
Квеквескири – о матче "Факел" – "Крылья Советов": ключевая игра за право остаться в РПЛ 3
Клаудиньо: ни разу не сталкивался с расизмом, выступая в чемпионате России 1
Кухарчук – на вопрос о своем будущем: мы предполагаем, а Бог располагает
Терюшков: "Химки" нацелились на возвращение в элиту российского футбола через год 2
Хаджи: "Спартак" не упустит возможность подняться на 2-ю строчку после осечки ЦСКА 1
Григорий Иванов: двоякое впечатление от сезона. "Урал" провел его на четыре с минусом 1