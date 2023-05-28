– От сезона у меня двоякое впечатление. Начали очень плохо, никто не верил, что выправимся, многие нас похоронили. Но мы сумели исправить ситуацию, в Кубке России сыграли достойно. Сезон на четыре с минусом, могли выступить лучше — ставили задачу занять место не ниже 10-го, – передает слова Иванова "РБ Спорт".
В настоящий момент времени "Урал" имеет на своем счету 33 балла. После 29-ти матчей екатеринбургский клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице. Накануне, 27 мая, "шмели" переиграли подмосковные "Химки" со счетом 3:0. Благодаря этому "Урал" гарантировал себе участие в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Также клуб из Екатеринбурга участвовал в Кубке России в этом году. "Урал" остановился в шаге от того, чтобы выйти в Суперфинал турнира, уступив Краснодару со счетом 1:2.
Григорий Иванов: двоякое впечатление от сезона. "Урал" провел его на четыре с минусом
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов оценил результаты своей команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Урал"