– Есть ли чувство, что после ничьей ЦСКА с "Краснодаром" "Спартак" не упустит возможность подняться на 2-ю строчку, обыграв "Пари НН"? Да. Даже практически уверен в этом. Если, конечно, никаких инцидентов не будет. Красно-белые ни в коем случае не должны упускать такой шанс. "Спартак" же и с ЦСКА проявил силу волю. К тому же у "армейцев" сейчас будет игра с "Ростовом", а у ростовчан еще тоже есть шанс побороться", – передает слова Хаджи "Матч ТВ".
27 мая 2023 года ЦСКА провел свой матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Он сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0. Таким образом, "армейцы" заработали 55 баллов. Они остались на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ. При этом "Спартак", который идет на 3-м месте, имеет в своем активе 53 очка. Но у красно-белых есть игра в запасе.
Сегодня, 28 мая, "Спартак" сыграет с "Пари НН" в 29-м туре чемпионата страны. Встреча пройдет на "Открытие Банк Арене". Ее старт запланирован на 14:00 по московскому времени.
Хаджи: "Спартак" не упустит возможность подняться на 2-ю строчку после осечки ЦСКА
Экс-генменеджер "Спартака" Александр Хаджи поделился мыслями о борьбе за серебряные медали в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА.
Фото: РИА Новости