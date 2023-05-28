- Мы всегда рассчитываем на максимальные места. Поэтому рассчитывали и на Кубок, и на чемпионат. После крайнего матча подведем итоги, как для нас прошел этот сезон. В последнем матче для нас стоит задача — взять серебро. Если есть шанс занять место выше, почему бы и нет? Мотивация всегда есть, независимо, первый матч или последний. Каждая игра — новая мотивация, - приводит комментарий Хлусевича Sport24.
Столичный "Спартак" дома не сумел обыграть "Пари НН", усложнив себе задачу по завоеванию серебряных медалей российского первенства. По итогам 29 туров дружина Гильермо Абаская располагается на 3-й позиции, имея в своем активе 54 очка. Это на 1 турнирный балл меньше, чем у идущего на строчку выше ЦСКА. Также в спину красно-белым дышит "Ростов" Валерия Карпина. В активе дончан 53 очка.
В следующий уик-энд "Спартак" приедет в гости к "Крыльям Советов", которые ведут борьбу за непопадание в стыки, а ЦСКА и "Ростов" встретятся в очном поединке. В случае победы ЦСКА станет серебренным призером РПЛ впервые с 2018 года. В этом сезоне российский игрок Даниил Хлусевич сыграл в майке "Спартака" 34 встречи во всех турнирах. За этот отрезок игрок отметился 4 голевыми пасами.
Защитник "Спартака" Хлусевич: в последнем матче для нас стоит задача — взять серебро
Российский футболист "Спартака" Даниил Хлусевич поделился целью на оставшийся матч в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"