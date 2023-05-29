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Глушаков пропустил матч "Пари НН" против "Спартака" из-за травмы

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Стало известно, почему хавбек "Пари НН" Денис Глушаков пропустил встречу 29-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:0).
Фото: ФК "Пари НН"
"Денис Глушаков пропустил матч против "Спартака" из-за травмы", - приводит слова пресс-службы клуба "СЭ".

Напомним, 36-летний российский центральный полузащитник Денис Глушаков не попал в заявку "Пари НН" на матч 29-го тура РПЛ против своего бывшего клуба - московского "Спартака". Встреча завершилась безголевой ничьей 0:0. Нижегородцы занимают 14 место в турнирной таблице, располагаясь в зоне стыковых матчей.


Глушаков Нижний Новгород Спартак
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