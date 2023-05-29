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Спортдиректор "Локомотива" Ульянов: финансовые условия по контракту с Дзюбой изменились. Его зарплата достойная

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Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов раскрыл некоторые детали нового трудового соглашения с форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"
На прошлой неделе "железнодорожники" объявили о подписании контракта с 34-летним нападающим до 2024 года с опцией продления еще на сезон. По слухам, зарплата Дзюбы в московском клубе вырастет до 10 млн рублей в месяц.

– Это важное переподписание. Артем доказал все своей работой, своими голами. Он помощник в коллективе, очень важный человек в команде. Проблем не было, у него квалифицированный агент, мы очень быстро договорились.

Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артем приходил на совсем другие условия. Сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная, – приводит слова Ульянова "РИА Новости".

34-летний Дзюба оставался без работы с ноября прошлого года после неудачной командировки в турецкую "Адана Демирспор". В пяти матчах чемпионата страны он отметился единственным голом - в ворота "Фенербахче" в дебютной встрече, когда дотронулся до мяча, который и так катился в пустые ворота.

С приходом в "Локомотив" случился ренессанс Дзюбы. В десяти матчах РПЛ экс-нападающий "Зенита" забил восемь голов и сделал пять результативных передач. В последнем туре Артем поучаствовал в первом голе в ворота "Динамо" (4:2), выступив в роли ассистента и отбросив мяч головой защитнику Наиру Тикнизяну.


Локомотив Дзюба
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