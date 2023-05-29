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Член совета директоров "Динамо" Гафин: никаких переговоров с "Челси" по трансферу Захаряна нет

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин опроверг слухи о возможных переговорах между бело-голубыми и лондонским "Челси" по поводу трансфера 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"
– Никаких переговоров с "Челси" по трансферу Захаряна нет. Информация английского журналиста не соответствует действительности, – приводит слова Гафина "РБ Спорт".

Напомним, британский журналист Феликс Джонстон опубликовал новость о том, что "Челси" по-прежнему сохраняет интерес к Арсену Захаряну, но клуб не может оформить сделку из-за санкций со стороны правительства Великобритании.

В летнее трансферное окно полузащитника "Динамо" Захаряна активно сватали в "Челси". По слухам, причиной срыва трансфера стали околоспортивные факторы. Минувшей зимой уроженец Самары уже был близок к переходу в стамбульский "Галатасарай". Турецкая пресса писала о том, что клубы согласовали между собой все условия сделки. Однако переезд Захаряна на берега Босфора заблокировал отец талантливого футболиста Норайр.


Динамо Захарян Гафин
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