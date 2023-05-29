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Голкипер "Пари НН" Нигматуллин: у Гойло есть все качества, чтобы стать основным вратарём "Зенита"

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Вратарь "Пари НН" Артур Нигматуллин поделился мнением по поводу перспектив коллеги по амплуа Никиты Гойло в "Зените".
Фото: "Матч ТВ"
- Дай бог, чтобы Гойло закрепился в "Зените". Я только рад буду, честно. Никита — мой товарищ по команде, мы провели с ним полтора года, я буду за него переживать. У него есть все качества, чтобы стать основным вратарём "Зенита", - приводит мнение Нигматуллина "РБ Спорт".

Российский голкипер Никита Гойло - выпускник академии "Зенита". Но за основную команду петербуржцев россиянин пока не сыграл ни одного поединка. Игрок выходил в основе невского клуба только в товарищеских играх. В активе Никиты 25 игр за "Зенит-2". В них он пропустил 32 гола, 8 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. С зимы 2022 года Гойло защищал цвета Пари НН. В рамке ворот нижегородского клуба футболист провел 18 встреч, в которых сумел не пропустить в 6 матчах. За этот период мяч в сетке его ворот побывал 24 раза. Недавно было объявлено, что Гойло возвращается в Санкт-Петербург и будет бороться за место в основе своего родного клуба. "Зенит" выкупил игрока у "Пари НН".


Гойло Зенит Нигматуллин Нижний Новгород
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