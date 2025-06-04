Напомним, 31 мая петербургский "Зенит" объявил о расставании с игроком. В сезоне-2024/25 Чистяков принял участие в 8 официальных матчах, в которых забил 1 гол и получил 1 желтую карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 1,2 млн евро.
Ранее Чистяков уже был игроком "Ростова" - с июля 2019 по июль 2021 гг., из которых в период с октября 2020 по июнь 2021 гг. он был арендован "Зенитом" - затем сине-бело-голубые выкупили защитника за 3,25 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Ростов" интересуется экс-защитником "Зенита" Чистяковым
По информации СМИ, "Ростов" рассматривает кандидатуру Дмитрия Чистякова в качестве усиления позиции центрального защитника.
Фото: ФК "Зенит"