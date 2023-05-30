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Канчельскис: если у Сперцяна есть предложение от европейского клуба, то почему бы на него и не согласиться?

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил перспективы хавбека "Краснодара" и сборной Армении Эдуарда Сперцяна перебраться в европейский клуб грядущим летом.
Фото: ФК "Краснодар"
– Если предложение есть, то почему бы на него и не согласиться? Готов ли теоретически Сперцян к переезду в Европу? Теоретически можно говорить о многих вещах, нужно смотреть конкретно на предложения. Вот когда они будут, тогда и можно будет досконально обсудить эту тему, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

30 мая инсайдер Храч Хачатрян сообщил, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян принял решение уйти из российского клуба грядущим летом. По информации журналиста, 22-летний армянин рассматривает варианты трансфера в Бундеслигу или Серию А. Интерес к лидеру "быков" проявляют "Фрайбург" и менхенгладбахская "Боруссия" из чемпионата Германии, а также "Милан" и "Фиорентина" из чемпионата Италии.

В завершающемся сезоне Сперцян отыграл за "Краснодар" 39 матчей, записав на свой счет в них четырнадцать голов и тринадцать ассистов. Действующее соглашение между сторонами истекает после сезона-2025/26. Сперцян неоднократно подчеркивал, что заинтересован в продолжении выступлений за "быков".

11 июня "Краснодар" в Москве сразится с ЦСКА в Суперфинале Кубка России. Для южан это шанс завоевать первый трофей в истории клуба.


Краснодар Сборная Армении Канчельскис Сперцян
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