– "Спартак" – это всегда борьба и надежды на самые высокие места. Но часто команду подводят амбиции. В этом сезоне к серебру ближе ЦСКА.
Какие вопросы к Абаскалю по весеннему отрезку? Не хватало стабильности. Вопросов много на самом деле. Да, он сработался с командой. Это позитивный, харизматичный парень. Но мне хотелось бы видеть новинки в плане тактических задумок, стандартных положений и тому подобное. Мне не хватало чего-то в организации игры, – приводит слова Гордеева "Евро-Футбол.Ру".
Перед заключительным туром поул-позицию в борьбе за серебряные медали чемпионата России занимает московский ЦСКА. "Армейцы" на одно очко опережают идущий третьим "Спартак" и на 2 балла замыкающий топ-4 "Ростов". В свою очередь красно-белые опережают дончан также на одно очко. В рамках 30-го тура команда Гильермо Абаскаля на выезде встретится с "Крыльями Советов", а ЦСКА примет "Ростов". Если "Спартак" не проиграет в Самаре, то обеспечит себе место не ниже третьего и гарантированно окажется в призерах. Все матчи тура пройдут в одно время и начнутся в 17:00 по Москве в субботу, 3 июня.
Гордеев: часто "Спартак" подводят амбиции. К Абаскалю много вопросов, не хватало чего-то в организации игры
Футбольный эксперт Андрей Гордеев порассуждал о причинах нестабильного выступления "Спартака" на весеннем отрезке сезона.
Фото: ФК "Спартак"