– Дмитрий остается в "Зените". Не раз говорил, что Чистяков – воспитанник клуба, и он хочет играть в "Зените". Впервые слышу о том, что он может куда-то перейти. У нас с Димой не было никакого разговора. Возможно, был у руководителей клубов, – приводит слова агента Sport24.
СМИ распространили слухи о том, что защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков в летнее трансферное окно может покинуть клуб из Северной столицы. Сообщалось, что московские клубы проявляют серьезный интерес к 29-летнему футболисту. Неназванная столичная команда сделала Чистякову предметное предложение. Отмечалось, что на практике вероятность осуществления трансфера довольно низкая, поскольку бессменные чемпионы России последних пяти сезонов не горят желанием расставаться с защитником сборной России.
В нынешнем сезоне Чистяков появлялся на поле в 21 игре чемпионата и Кубка России и неизменно покидал его без результативных действий. Контракт между сторонами действует еще два года, а рыночная стоимость Дмитрия оценивается в 2,5 млн евро.
Агент Чистякова – о вероятном уходе из "Зенита": у нас не было никакого разговора. Возможно, был у руководителей клубов
Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в один из московских клубов.
Фото: ФК "Зенит"