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Нападающий "Зенита" Сергеев: Дзюба – топ в футболе. Мне было что подсмотреть в его игре

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Форвард петербургского "Зенита" Иван Сергеев поделился мыслями об игре нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы, который является его бывшим партнером по команде.
Фото: ФК "Зенит"
— На поле Дзюба – мастер, топ в футболе. Как нападающий он, не зря, – лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Мне было что подсмотреть в его игровых действиях. Понятно, что мы — разноплановые игроки, но уровень его игры сказывается на поле. А за его пределами Артем всегда был веселый, часто шутил. Один раз во время сбора ехали в автобусе, перед тренировкой, – так он всегда где-то какую-то шутку расскажет. Было смешно. В этом плане он крутой человек. Почему почти в 35 лет ему удается много забивать? Это мастерство, опыт. Плюс он умеет правильно играть своими габаритами, – передает слова Сергеева "Спорт день за днем".

Нападающие Артем Дзюба и Иван Сергеев вместе играли за петербургский "Зенит" с января по июнь 2022 года. Вместе им удалось завоевать золотые медали чемпионата России по футболу в предыдущем его розыгрыше.

В настоящий момент времени 34-летний Артем Дзюба является игроком московского "Локомотива". Он перешел в стан "железнодорожников" минувшей зимой. Недавно российский форвард продлил соглашение со столичными до 2024 года (с последующей возможностью продления еще на сезон). В текущем розыгрыше чемпионата страны Артем Дзюба принял участие в 10-ти поединках. При этом нападающий сумел записать на свой счет 8 забитых мячей, а также 5 голевых передач. Отметим, что футболист петербургского "Зенита" Иван Сергеев забил 10 голов и сделал 4 ассиста, проведя 25 матчей в составе сине-бело-голубых.


Зенит Дзюба Сергеев Локомотив
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