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Аршавин: сейчас лучший тренер России — Семак

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Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, кто в настоящий момент времени является сильнейшим тренером в РПЛ.
Фото: Global Look Press
– Для меня сейчас лучший тренер России – Сергей Семак. Он выиграл пять раз подряд чемпионат России. Еще выделяются Осинькин, Федотов, Личка и Карпин. Федотов – его система работает везде, где он работает. Плюс футболисты о нем говорят в позитивном ключе, как и работники. Личка мне просто приятен как человек, я знаком с ним лично. Мне нравится, что у него есть свой почерк, он не боится играть в свой футбол. Карпин — у него есть харизма и понимание футбола, с этим трудно поспорить. А Осинькин делает футболистов, у него отбирают игроков, а он все равно выполняет работу, – передает слова Аршавина "Матч ТВ".

Сергей Семак в настоящий момент времени возглавляет петербургский "Зенит". Под его руководством сине-бело-голубые сумели завоевать золотые медали в пяти последних розыгрышах Российской Премьер-Лиги (включая нынешний сезон).

Игорь Осинькин тренирует самарские "Крылья Советов". Сейчас его команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на собственном счету 29 очков. Марцел Личка является наставником "Оренбурга". Его коллектив с 43-мя набранными очками пребывает на 8-й строчке в РПЛ. Валерий Карпин возглавляет "Ростов". Его подопечные идут 4-ми после 29-ти туров отечественного первенства, имея в своем активе 53 балла. Кроме того, Карпин – главный тренер сборной России. Что касается Владимира Федотова, то он находится во главе московского ЦСКА. "Армейцы" идут на 2-м месте в таблице РПЛ с 55-ю баллами.


Аршавин Семак Зенит Карпин Личка Осинькин Федотов
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