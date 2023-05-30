Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Севилья
22:00
РомаНе начат

Шалимов – о смене основного вратаря в "Краснодаре": перемены логичны. Сафонов неудачно отыграл последние матчи

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов отреагировал на то, что в концовке нынешнего сезона вратарь "быков" Матвей Сафонов проиграл конкуренцию Станиславу Агкацеву.
Фото: РИА Новости
– У "Краснодара" поменялся вратарь — 2-й тур подряд играет Агкацев, и играет хорошо. В принципе, перемены были логичны: Матвей не очень удачно отыграл последние матчи, были ошибки, плюс, я вижу по прессе, начали писать про личную историю, это всегда влияет, трудно абстрагироваться — возможно, это дергает, когда начинают писать и обсуждать. Агкацев отлично отыграл 2 матча, очень положительное впечатление парень оставляет — уверенный, не допускает даже одной помарки. Кто будет следующий матч в РПЛ играть, наверное, тот и сыграет в финале Кубка, — передает слова Шалимова "РБ Спорт".

В 2-х последних турах Российской Премьер-Лиги ворота "Краснодара" защищал голкипер Станислав Агкацев. Ему удалось выиграть конкуренцию за роль 1-го номера у основного вратаря сборной России Матвея Сафонова. Примечательно, что в обоих встречах, в которых на страже ворот "быков" находился Агкацев, команда не пропустила ни одного мяча. Сначала южане сумели разгромить "Ростов" со счетом, а затем они сыграли вничью с московским ЦСКА – 0:0.

Следующий матч "Краснодар" проведет 3 июня 2023 года. Он в гостях сыграет с грозненским "Ахматом" в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги. 11 июня "быкам" предстоит провести игру в Суперфинале Кубка страны. В соперникам у южан будет все тот же столичный ЦСКА.


Шалимов Сафонов Краснодар Агкацев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
The Mirror: "Арсенал" не будет продавать Эдегора "ПСЖ"
Полузащитник "Оренбурга" Вера: "Ахмат" имеет потенциал бороться с "Зенитом" за победу в РПЛ 1
Гвардиола – лучший тренер сезона в Английской Премьер-лиги
Сергеев – о низкой результативности Кассьерры: просто не прет. В следующем сезоне он будет забивать много
Песьяков – об отказе сборной участвовать в чемпионате Азии: Карпин в кулуарах объяснял, что это травмоопасно
Мостовой – о финале Лиги Европы: не считаю "Севилью" фаворитом в игре с "Ромой"
Дзюба – на вопрос о своем будущем: в Госдуму вряд ли пойду
Шалимов – о смене основного вратаря в "Краснодаре": перемены логичны. Сафонов неудачно отыграл последние матчи 1
Экс-форвард "Зенита" Азмун попал в число худших игроков Бундеслиги по версии ESPN
Габулов: не собирать сборную России в июне – неправильное решение РФС 1
Ди Мария летом может вернуться в "Бенфику"
Аршавин: сейчас лучший тренер России — Семак 4
Николо Скира: Асенсио продолжит карьеру в "Астон Вилле"
Нападающий "Зенита" Сергеев: Дзюба – топ в футболе. Мне было что подсмотреть в его игре 1
30 мая
Onda Cero: клуб из Саудовской Аравии предложил Бензема 100 млн евро в год. "Реал" не будет препятствовать уходу игрока