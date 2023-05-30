Шалимов – о смене основного вратаря в "Краснодаре": перемены логичны. Сафонов неудачно отыграл последние матчи

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов отреагировал на то, что в концовке нынешнего сезона вратарь "быков" Матвей Сафонов проиграл конкуренцию Станиславу Агкацеву.

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В 2-х последних турах Российской Премьер-Лиги ворота "Краснодара" защищал голкипер Станислав Агкацев. Ему удалось выиграть конкуренцию за роль 1-го номера у основного вратаря



Следующий матч " – У "Краснодара" поменялся вратарь — 2-й тур подряд играет Агкацев, и играет хорошо. В принципе, перемены были логичны: Матвей не очень удачно отыграл последние матчи, были ошибки, плюс, я вижу по прессе, начали писать про личную историю, это всегда влияет, трудно абстрагироваться — возможно, это дергает, когда начинают писать и обсуждать. Агкацев отлично отыграл 2 матча, очень положительное впечатление парень оставляет — уверенный, не допускает даже одной помарки. Кто будет следующий матч в РПЛ играть, наверное, тот и сыграет в финале Кубка, — передает слова Шалимова "РБ Спорт" В 2-х последних турах Российской Премьер-Лиги ворота "Краснодара" защищал голкипер Станислав Агкацев. Ему удалось выиграть конкуренцию за роль 1-го номера у основного вратаря сборной России Матвея Сафонова. Примечательно, что в обоих встречах, в которых на страже ворот "быков" находился Агкацев, команда не пропустила ни одного мяча. Сначала южане сумели разгромить " Ростов " со счетом, а затем они сыграли вничью с московским ЦСКА – 0:0.Следующий матч " Краснодар " проведет 3 июня 2023 года. Он в гостях сыграет с грозненским "Ахматом" в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги. 11 июня "быкам" предстоит провести игру в Суперфинале Кубка страны. В соперникам у южан будет все тот же столичный ЦСКА.