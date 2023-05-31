- Уверен, что с Семаком "Зенит" будет прогрессировать дальше, поэтому в следующем сезоне они будут снова чемпионами. А в историю входят только те, кто выигрывают первое место. Остальные места в РПЛ сейчас не имеют значения, потому что у российских клубов нет возможности играть в еврокубках. Но те команды, которые займут места ниже первого, в следующем сезоне не запомнятся, - приводит мнение Рианчо Metaratings.ru.
В эти выходные пойдет к концу розыгрыш РПЛ сезона 2022/2023. Осталось провести всего 1 тур. Бессменный чемпион "Зенит" на своей домашней арене примет "Факел", пытающийся избежать зону стыков. Невским коллективом руководит Сергей Семак. Он стал рулевым петербуржцев в 2018 году. С того момента команда не опускается ниже первого. В начале мая "Зенит" отпраздновал свое 5-чемпионство подряд. Примечательно, что в этом сезоне конкурентом "Зенита" долгое время был столичный "Спартак", но из-за весеннего кризиса москвичи отпустили сине-бело-голубых очень далеко.
Отметим, что ключевую роль в тактических построениях Семака играют бразильцы. В частности, лучшим снайпером всей лиги является Малком, наколотивший 23 гола в 27 встречах. Одним из лучших ассистентов РПЛ является другой бразилец Клаудиньо. Он отдал 9 голевых передач. Всего в составе санкт-петербуржского "Зенита" 7 бразильских игроков.
Рианчо: с Семаком "Зенит" будет прогрессировать дальше, поэтому в следующем сезоне они будут снова чемпионами
Фото: ФК "Зенит"