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Павлюченко: Абаскалю можно поставить пятёрочку за этот сезон

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Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко поделился своими мыслями по поводу Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images
- Главному тренеру можно поставить пятёрочку за этот сезон. Многим болельщикам нравится, как работает Абаскаль. Я хотел бы, чтобы он остался, но это зависит от руководства команды, - приводит мнение Павлюченко Metaratings.

Испанец Гильермо Абаскаль трудится в России свой первый год. Он только летом был утвержден рулевым столичного коллектива. Наставник принял команду, которая завершила предыдущий сезон на 10-й строчке и выиграла Кубок России. По итогам текущего сезона "Спарта"к выступил хуже в Кубке России, вылетев на стадии 1/2 финала от "Акрона" из Первой лиги (1:2).

Зато в РПЛ красно-белые выступили намного лучше. По итогам осенней части "Спартак" был реальным конкурентом "Зенита" в борьбе за золото, отставая от петербуржцев на 6 очков. Весеннюю часть москвичи провели хуже и потеряли шансы на чемпионство. Теперь команда, идущая на третьем месте, претендует на серебро за 1 тур до конца РПЛ.


Павлюченко Спартак Абаскаль
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