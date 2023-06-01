По информации источника, экс-вратарь "Зенита" Андрей Лунев, занимается по индивидуальной программе на базе "Зенита" в Санкт-Петербурге. Напомним, 31-летний российский голкипер стал свободным агентом после завершения контракта с немецким "Байером" из Леверкузена.
Как сообщается, футболист сам попросил руководство "сине-бело-голубых" предоставить ему такую возможность, и ему пошли навстречу. Отмечается, что в клубе с берегов Невы не рассматривают возможность возвращения Лунева в команду.
В этом сезоне бывший вратарь сборной России принял участие всего в одном матче за "Байер", в котором пропустил два мяча. По данным сайта Transfermarkt ориентировочная стоимость футболиста оценивается в полтора миллиона евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Лунев тренируется на базе "Зенита"
Бывший голкипер леверкузенского "Байера" Андрей Лунев тренируется на базе "Зенита" в Санкт-Петербурге.
Фото: РИА Новости