Матчи Скрыть

"СЭ": Лунев тренируется на базе "Зенита"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший голкипер леверкузенского "Байера" Андрей Лунев тренируется на базе "Зенита" в Санкт-Петербурге.
Фото: РИА Новости
По информации источника, экс-вратарь "Зенита" Андрей Лунев, занимается по индивидуальной программе на базе "Зенита" в Санкт-Петербурге. Напомним, 31-летний российский голкипер стал свободным агентом после завершения контракта с немецким "Байером" из Леверкузена.

Как сообщается, футболист сам попросил руководство "сине-бело-голубых" предоставить ему такую возможность, и ему пошли навстречу. Отмечается, что в клубе с берегов Невы не рассматривают возможность возвращения Лунева в команду.

В этом сезоне бывший вратарь сборной России принял участие всего в одном матче за "Байер", в котором пропустил два мяча. По данным сайта Transfermarkt ориентировочная стоимость футболиста оценивается в полтора миллиона евро.

Источник: "СЭ"


Лунев Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Дзюба: если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, Овечкин бы меня прибил, но футбольная - это моя территория
Экс-полузащитник "Наполи" и сборной Словакии Гамшик объявил о завершении игровой карьеры
"СЭ": Лунев тренируется на базе "Зенита"
ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» бьются за медали, волжане и «Факел» хотят выжить без стыков. Все интриги последнего тура РПЛ
Защитник "Краснодара" Сорокин может покинуть клуб в это межсезонье
Агент Липпи: Марчелло в 2011 году мог возглавить "Спартак"
Капитан "Торпедо" Самсонов: мы вернемся! 1
Чалов: в случае победы в Кубке России и 2 места в РПЛ сезон для ЦСКА можно будет назвать не успешным, но качественным 1
Советник по спортивным вопросам "Ахмата": не желаем расставаться с Конате
Полузащитник "Локомотива" Карпукас: Дзюба все время говорит, своим авторитетом может и "напихать"
Хавбек "Акрона" Салтыков – о победном голе "Спартаку": бежишь и не понимаешь, что произошло. Не знал, как праздновать
Крымский "Севастополь" получил аттестат ФНЛ для выступления в дивизионе Б Второй лиги 7
Кавазашвили: таким тренерам, как Осинькин, надо надо присуждать золотую ветвь
Экс-главный тренер ЦСКА и "Рубина" Слуцкий может возглавить "Динамо" 13
Вратарь "Севильи" Буну – о двух отбитых пенальти: понимал, что нужно быть очень спокойным, чтобы справиться с ними