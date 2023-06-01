– Динамика положительная. На данный момент его перевели в общую палату. Будут обследовать его до конца и начнут готовить к операции, которую проведут через неделю на сонную артерию. То, из-за которой все произошло: бляшка отвалилась и перекрыла кровоток на 60%.
А так он общается. Правда, есть проблема с речью. Врачи оптимистично настроены и говорят о том, что тенденция положительная, пик прошел и должно все вернуться в нормальное состояние, – приводит слова Гаврилова-младшего Sport24.
Василий Гаврилов также добавил, что накануне впервые с момента госпитализации ему разрешили посетить отца. Юрий Васильевич признался, что помнит момент приезда бригады скорой помощи, но не осознал, что именно произошло с ним. Родные попросили временно не беспокоить ветерана красно-белых и повременить с посещением до окончания операции.
На этой неделе экс-полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов был экстренно госпитализирован с инсультом в одну из столичных больниц. 70-летний ветеран оказался в реанимации из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Во время профессиональной карьеры Гаврилов с 1977 по 1985 годы выступал за "Спартак". В составе московской команды Юрий Васильевич стал чемпионом СССР.
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов переведен из реанимации в общую палату
Василий Гаврилов, сын легендарного футболиста "Спартака" Юрия Гаврилова, поделился состоянием здоровья отца.
Фото: ФК "Спартак"