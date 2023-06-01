Матчи Скрыть

Канчельскис: вопрос по Слуцкому надо задавать руководителям "Динамо", это их проблемы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слухи про то, что Леонид Слуцкий может возглавить московское "Динамо".
Фото: ФК "Рубин"
– Есть руководители "Динамо", им надо задавать вопрос по Слуцкому. Если "Динамо" хочет остаться в РПЛ и нормально выступать… Это их проблемы и их решение. Если есть интерес к Слуцкому, уже хорошо. Время покажет. Слуцкий работал в сборной, ЦСКА, "Рубине" и за рубежом. Опыт у него есть, – приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".

1 июня в СМИ появилась информация о том, что бывший главный тренер казанского "Рубина" и нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить московское "Динамо". Отмечалось, что 52-летний волгоградец входит в шорт-лист претендентов на пост главного тренера бело-голубых.

Слуцкий не имеет тренерской практики с ноября 2022-го, когда расторг контракт с казанским "Рубином". Вместе со Слуцким "Рубин" год назад рухнул в Первую лигу из высшего дивизиона чемпионата России.

"Динамо" незадолго до конца сезона уволило Славишу Йокановича. В заключительных турах обязанности рулевого московской команды исполняет Павел Алпатов.


Слуцкий Канчельскис Рубин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Нападающий ЦСКА Чалов: думаю, "Лужники" не будут заполнены на Суперфинале Кубка России
Червиченко – о Квинси Промесе: статья ужасная. Лучше в "Спартаке" на свободе, чем в Нидерландах в хорошей тюрьме
Новым главным тренером "Динамо" может стать наставник "Црвены Звезды" Милоевич
Квинси Промес – лучший игрок "Спартака" в мае 1
Вратарь "Севильи" Буну – лучший футболист недели в Лиге Европы
Экс-наставник "Зенита" Спаллетти признан лучшим тренером сезона в чемпионате Италии
The Athletic: полузащитник "Реала" Асенсио согласовал долгосрочный контракт с "ПСЖ"
Канчельскис: вопрос по Слуцкому надо задавать руководителям "Динамо", это их проблемы
Журналист Ди Марцио: нападающий Бензема принял решение уйти из "Реала" после 14 проведенных лет на "Сантьяго Бернабеу"
Бабаев: ЦСКА за участие в Лиге чемпионов мог гарантированно иметь в год 25 млн евро 3
"Это другое". Нападающий "Спартака" Соболев – о непристойном жесте полузащитника "Севильи" Жордана 15
Инспекторы УЕФА высказались за отстранение "Барселоны" от Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов переведен из реанимации в общую палату 5
Агент: Кассьерра уже в отпуске. "Зенит" его отпустил, как и остальных легионеров
"Сочи": официально заявляем, что на сегодняшний день трансфер Месси не планируется 5