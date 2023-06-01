– Есть руководители "Динамо", им надо задавать вопрос по Слуцкому. Если "Динамо" хочет остаться в РПЛ и нормально выступать… Это их проблемы и их решение. Если есть интерес к Слуцкому, уже хорошо. Время покажет. Слуцкий работал в сборной, ЦСКА, "Рубине" и за рубежом. Опыт у него есть, – приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
1 июня в СМИ появилась информация о том, что бывший главный тренер казанского "Рубина" и нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить московское "Динамо". Отмечалось, что 52-летний волгоградец входит в шорт-лист претендентов на пост главного тренера бело-голубых.
Слуцкий не имеет тренерской практики с ноября 2022-го, когда расторг контракт с казанским "Рубином". Вместе со Слуцким "Рубин" год назад рухнул в Первую лигу из высшего дивизиона чемпионата России.
"Динамо" незадолго до конца сезона уволило Славишу Йокановича. В заключительных турах обязанности рулевого московской команды исполняет Павел Алпатов.
Канчельскис: вопрос по Слуцкому надо задавать руководителям "Динамо", это их проблемы
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слухи про то, что Леонид Слуцкий может возглавить московское "Динамо".
Фото: ФК "Рубин"