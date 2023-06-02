– Две недели прошло после нашей победы в дерби, а коллеги никак не отпустят ситуацию. Мы сейчас сконцентрированы на "Крыльях". Комментировать фантазии Роши нет никакого смысла, — цитирует Зеленова "РБК Спорт".
Ранее защитник ЦСКА Виллиан Роша подробно описал инцидент, связанный с нападающим "Спартака" Александром Соболевым, который случился в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между данными столичными командами. В той игре Соболев получил красную карточку на 66-й минуте за то, что он продемонстрировал неприличный жест в адрес Роши. Виллиан также был удален, так как попытался описать судьям действие Александра "наглядно". По словам Роши, Соболев схватился первый раз за область паха еще задолго до удаления. Кроме того, футболист "армейцев" заявил о том, что Соболев его провоцировал и на протяжении большей части дерби издавал звуки "уханья".
Игра 28-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА состоялась 21 мая 2023 года. Красно-белые одержали победу над "армейцами" со счетом 2:1.
Глава пресс-службы "Спартака" – о словах Роши в адрес Соболева: комментировать его фантазии нет смысла
Руководитель пресс-службы столичного "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал критику защитника ЦСКА Виллиана Роши в адрес форварда красно-белых Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"