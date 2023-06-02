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Дзюба: верю ли в реинкарнацию? Я во все верю!

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Форвард "Локомотива" Артем Дзюба высказался по поводу реинкарнации.
Фото: "Чемпионат"
- Верю ли я в реинкарнацию? Я во все верю! – цитирует Дзюбу "РБ Спорт".

Россиянин Артем Дзюба представляет цвета "Локомотива". В майке столичного коллектива центрфорвард сыграл 12 встреч во всех соревнованиях. За этот отрезок он записал в свой актив 8 голов и 5 результативных передач. "Локомотив" - одна из лучших команды весенней части национального первенства. Дружина Михаила Галактионова проиграла только 1 раз за 11 поединков. Клуб сумел подняться с 14-го места на 9-е. В это уик-энд Локомотива проведет свой последний матч в этом розыгрыше РПЛ. Соперников железнодорожников станет столичное "Торпедо".


Дзюба Локомотив
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