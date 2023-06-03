– Я убежден, что, продолжив играть так же, как "Зенит" играл в этом году, продолжив так ощутимо демонстрировать свое превосходство и с такой уверенностью выходить на каждый матч, я более чем уверен, что "Зениту" по силам взять еще пять чемпионств подряд и через пять лет разместить на своей эмблеме третью звезду, — передает слова Малкома "Фонтанка".
По итогам нынешнего сезона петербургский "Зенит" вновь сумел досрочно завоевать золотые медали чемпионата России. Примечательно, что выигранный титул стал для команды с берегов Невы уже 5-м кряду. Благодаря этому сине-бело-голубые смогли заполучить 2-ю золотую звезду на эмблему клуба.
26-летний Малком стал одним из главных творцов успеха петербургского "Зенита" в этом сезоне. Бразилец, оказавшийся в стане российской команды в 2019 году, за тур до окончания РПЛ является лучшим бомбардиром турнира. На счету бразильца не только 23 оола, но и 7 ассистов в 27-ми поединках. Его соглашение с коллективом из Санкт-Петербурга действует до лета 2027 года.
Малком: "Зенит" может взять еще пять чемпионств подряд и разместить на эмблеме очередную звезду
Бразильский легионер петербургского "Зенита" Малком ответил на вопрос о том, как долго может длиться доминирование сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"