- Сильный сезон Федора. С этим сложно спорить. Не забывайте, что немало матчей он провел не на острие, а действовал из глубины. Но в итоге забил 19 голов. Это очень приличный показатель. Да, я бы назвал его лучшим центральным нападающим в РПЛ. Хотя, пожалуй, ему мог бы составить конкуренцию за этот статус еще один форвард — Кордоба из "Краснодара", - приводит мнение Корнеева "СЭ".
Вчера ЦСКА разгромно обыграл "Ростов" (4:1). Одним из главных героев встречи стал россиянин Федор Чалов, играющий на позиции центрального нападающего. Он сумел дважды поразить ворота дончан. Отметим, что один из голов Чалов забил с 11-метрового, который сам и заработал. Всего в нынешнем сезоне в активе Чалова 23 гола и 6 голевых пасов в 40 встречах. Он тратит на гол в среднем 126 минут игрового времени. Федор сумел завоевать бронзу бомбардирской гонки, уступив голландцу Квинси Промесу (20 мячей) и бразильцу Малкому (23 гола). Вчера также отличился голом колумбийский центрфорвард "Краснодара" Джон Кордоба. Он помог "быкам" сыграть вничью с "Ахматом" (2:2). Всего в активе колумбийца 20 голов и 10 ассистов в 36 играх.
Корнеев: Чалов и Кордоба — лучшие центрфорварды РПЛ
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мыслями по поводу прогресса форварда ЦСКА Федора Чалова.
Фото: "Чемпионат"