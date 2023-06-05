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Агент: Васютин остается в "Зените". План - стать первым номером в следующем сезоне, он ничем не уступает Кержакову

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Агент вратаря "Зенита" Александра Васютина Александр Дубровин рассказал, что его клиент останется в клубе и планирует стать основным голкипером в следующем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Александр остается в "Зените". Планы большие - стать первым номером в следующем сезоне. Нет ли опасений из-за количества игрового времени из-за Кержакова и Гойло? Нет опасений. Все вратари - люди. В конкуренции родится №1. Сезон начинал Кержаков. Он не давал повода для своей замены. Это логично, что тренерский штаб его не менял. В следующем сезоне все может измениться. Главное - смотреть аналитику. Александр ничем не уступает Михаилу. Он моложе. Почему он должен волноваться?

Напомним, голкипер Михаил Кержаков был в этом сезоне основным вратарем "Зенита". На днях 36-летний футболист продлил контракт с клубом до лета 2024 года. В этом сезоне Кержаков сыграл 27 матчей за "сине-бело-голубых", пропустил 17 мячей и 14 раз оставил свои ворота "сухими".

28-летний Александр Васютин выступает за "Зенит" с июля 2019 года. Зимой 2021 года он был отдан в годичную аренду в шведский клуб "Юргорден" с правом последующего выкупа. Позднее аренда была продлена до конца 2022 года. Васютин вернулся из аренды обратно в "Зенит" в конце ноября прошлого года. В этом сезоне голкипер принял участие в трех матчах РПЛ и в одной встрече Кубка России. Контракт Васютина с клубом также рассчитан до лета будущего года.

Источник: "РБ Спорт"


Кержаков М Зенит Гойло
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