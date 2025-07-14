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Источник: тренер "Локомотива" отдал мошенникам более 11 млн рублей

Тренер вратарей московского «Локомотива» Заур Хапов стал жертвой мошенников.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации телеграм-канала Sport Baza, специалист добровольно передал злоумышленникам 11,7 млн рублей.

Сообщается, что впервые аферисты связались с тренером 20 июня. Они представлялись то сотрудниками Федерального казначейства, то силовиками.

Напомним, в первом туре предстоящего сезона РПЛ «Локомотив» сыграет с «Сочи» на домашнем стадионе 19 июля. Начало - в 18:00 (по мск).

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