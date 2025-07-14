"Челси" выиграл Клубный чемпионат мира-2025

Лондонский «Челси» обыграл французский «ПСЖ» в финале Клубного чемпионата мира-2025 со счетом 3:0.

Фото: ФК "Челси"

Все голы были забиты в первом тайме. Счет на 22-й минуте открыл Коул Палмер. Через восемь минут англичанин оформил дубль. На 43-й минуте форвард Жоао Педро довел счет до крупного, а Палмер записал в свой актив результативную передачу.



На 86-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.



Игра прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



ПСЖ