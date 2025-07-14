Все голы были забиты в первом тайме. Счет на 22-й минуте открыл Коул Палмер. Через восемь минут англичанин оформил дубль. На 43-й минуте форвард Жоао Педро довел счет до крупного, а Палмер записал в свой актив результативную передачу.
На 86-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.
Игра прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).
"Челси" выиграл Клубный чемпионат мира-2025
Лондонский «Челси» обыграл французский «ПСЖ» в финале Клубного чемпионата мира-2025 со счетом 3:0.
Фото: ФК "Челси"