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"Челси" выиграл Клубный чемпионат мира-2025

Лондонский «Челси» обыграл французский «ПСЖ» в финале Клубного чемпионата мира-2025 со счетом 3:0.
Фото: ФК "Челси"
Все голы были забиты в первом тайме. Счет на 22-й минуте открыл Коул Палмер. Через восемь минут англичанин оформил дубль. На 43-й минуте форвард Жоао Педро довел счет до крупного, а Палмер записал в свой актив результативную передачу.

На 86-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.

Игра прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

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