"Два-три момента… Два-три новых игрока… Нам нужно прогрессировать во всем: и на поле, и в раздевалке. Только так мы сможем добиться целей, которые стоят перед "Спартаком", - сказал Станкович в интервью Sports.ru
Деян Станкович был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" летом 2024 года, ранее сербский специалист занимал аналогичную должность в сербской "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше".
По итогам сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 турах. Команда Деяна Станковича вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в финале нижней сетки "Ростову" со счетом 1:2. После окончания сезона руководство клуба продлило контракт с Деяном Станковичем до лета 2027 года.
Станкович рассказал, что нужно сделать "Спартаку" для успеха в новом сезоне
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассказал, что необходимо команде, чтобы добиться успеха.
Фото: ФК "Спартак"