- Его здесь всё полностью устраивает. При этом никто не собирается удерживать его насильно. Сейчас предложений по нему нет. А то, что он хочет уйти во чтобы то ни стало – это полная ерунда. Он здесь абсолютно счастлив, - приводит Оливейры Metaratings.ru.
Минувшей зимой "ПСЖ" хотел приобрести в свою команду Малкома. Парижане вели предметные переговоры с "Зенитом" о переезде бразильского атакующего полузащитника в Париж. Но французскому гранду не удалось договориться с российским клубом о трансфере. Футболист остался в России и снова стал чемпионом России. Вчера Малком был признан лучшим игроком завершившегося сезона РПЛ. За 27 встреч бразилец, получивший российский паспорт, забил 23 гола и совершил 9 ассистентских действий. Он выиграл гонку снайперов, на 3 гола опередив голландца Промеса из "Спартака". Этим летом, по сведениям СМИ, в услугах Малкома снова заинтересованы европейские клубы.
Тренер "Зенита" Оливейра: то, что Малком хочет уйти во чтобы то ни стало – полная ерунда. Он здесь абсолютно счастлив
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра высказался по поводу будущего Малкома.
Фото: "Чемпионат"