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Гогниев: нахожусь в ожидании предложений по работе

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Экс-наставник "Химок" Спартак Гогниев рассказал о том, что ждет предложение по работе.
Фото: "Чемпионат"
- Появится предложение, я его рассмотрю, и хотелось бы работать. Много осталось недосказанности, можно так сказать. Да, я нахожусь в ожидании предложений по работе. Каждый тренер хочет работать, чтобы воплотить свои идеи! – приводит комментарий Гогниева "Евро-Футбол.Ру".

В завершившемся сезоне российский специалист Спартак Гогниев трудился наставником "Химок". У руля химчан тренер провел 19 встреч во всех соревнованиях. За этот отрезок Спартак одержал всего 1 победу. Также в активе россиянина 3 ничьих и 15 поражений. В марте Гогниев был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов. Команда занимала 15-ю строчку. Примечательно, что по итогам сезона подмосковный коллектив так и остался на этой позиции, вылетев в Первую Лигу. Помимо работы в "Химках", Гогниев руководил "Аланией". С владикавказцами наставник сумел дойти до полуфинала Кубка России, обыграв "Зенит" в серии пенальти. На пути коллектива встало столичное "Динамо".


Гогниев
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