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"СЭ": Терехов покинул "Сочи". Им интересуются "Рубин" и ЦСКА

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Российский защитник Сергей Терехов не стал продлевать контракт с "Сочи" и покинул клуб в статусе свободного агента.
Фото: ФК "Сочи"
Как сообщает источник, у Сергея Терехова истекло соглашение с "Сочи". Южане предлагали защитнику продлить контракт. Но тот отказался. Таким образом, с 1 июля российский футболист выйдет на рынок свободных агентов.

Отмечается, что к Сергею Терехову есть серьезный интерес на трансферном рынке. За фулбэком следят казанский "Рубин и московский ЦСКА. Оба клуба головы подписать российского футболиста уже этим летом.

32-летний Сергей Терехов оказался в стане "Сочи" в июле 2021 года. В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 27-ми поединках. Он не отметился забитыми мячами, но оформил 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Терехова в 1,50 миллионов евро.

Источник: "СЭ"


Сочи Терехов Рубин ЦСКА
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