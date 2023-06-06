"СЭ": Терехов покинул "Сочи". Им интересуются "Рубин" и ЦСКА

Российский защитник Сергей Терехов не стал продлевать контракт с "Сочи" и покинул клуб в статусе свободного агента.

Фото: ФК "Сочи"





Отмечается, что к Сергею Терехову есть серьезный интерес на трансферном рынке. За фулбэком следят казанский "



32-летний Сергей Терехов оказался в стане "Сочи" в июле 2021 года. В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 27-ми поединках. Он не отметился забитыми мячами, но оформил 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Терехова в 1,50 миллионов евро.



Источник: Как сообщает источник, у Сергея Терехова истекло соглашение с "Сочи". Южане предлагали защитнику продлить контракт. Но тот отказался. Таким образом, с 1 июля российский футболист выйдет на рынок свободных агентов.Отмечается, что к Сергею Терехову есть серьезный интерес на трансферном рынке. За фулбэком следят казанский " Рубин и московский ЦСКА . Оба клуба головы подписать российского футболиста уже этим летом.32-летний Сергей Терехов оказался в стане "Сочи" в июле 2021 года. В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 27-ми поединках. Он не отметился забитыми мячами, но оформил 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Терехова в 1,50 миллионов евро.Источник: "СЭ"