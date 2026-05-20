Нино отреагировал на вызов игроков "Зенита" в сборную Бразилии

Защитник "Зенита" Нино высказался после новости о попадании Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.
Футболист отметил значимость такого вызова для любого профессионального игрока.

- Очень рад за них. Попадание на чемпионат мира - мечта для любого футболиста. Надеюсь, сборная Бразилии выиграет чемпионат мира, - передаёт слова Нино "Матч ТВ".

Мировое первенство в 2026 году примут сразу три страны - США, Канада и Мексика. Турнир стартует 11 июня, а финальная встреча состоится 19 июля.

