Матчи Скрыть

"РБ Спорт": "Зенит" намерен выручить минимум 5 млн долларов от продажи Сутормина

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Санкт-петербургский "Зенит" не готов расстаться с полузащитником Алексеем Суторминым за компенсацию ниже 5 млн долларов США.
Фото: ФК "Зенит"
Как утверждает источник, именно такую минимальную сумму рассчитывает выручить руководство действующих чемпионов страны от продажи 29-летнего россиянина. Предметный интерес к Сутормину проявляет казанский "Рубин", который вернулся в РПЛ спустя год отсутствия. Спортдиректор татарстанского клуба Эдуард Сафонов подтвердил, что клуб действительно изучает вариант трансфера хавбека "Зенита".

Помимо казанцев, виды на Сутормина имеет московский ЦСКА. У Алексея действует контракт с "Зенитом", рассчитанный до конца сезона-2024/25. Полузащитник сборной России редко попадает в состав при Сергее Семаке. В завершившемся сезоне Сутормин появился на поле всего в 14 матчах чемпионата страны и в 6 играх Кубка России.

Источник: "РБ Спорт"


Зенит Сутормин Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Непомнящий: за исключением "Спартака", к которому много вопросов, первыми 5-6 командами РПЛ руководят тренеры из России 1
Колыванов: "Факелу" будет непросто играть против "Енисея", тем более в манеже 1 эксклюзив
Агент Саплинова: контракт с "Ростовом" заканчивается, будем искать команду
Семин: разочарования сезона - "Химки" и "Торпедо". Плохо сделали свою работу
ЭСК РФС: Амелин ошибочно не удалил Сиссе в матче "Химки" - "Урал"
ЭСК РФС: Сафьян правильно не назначил пенальти на Дзюбе в ворота "Динамо" 1
Отец Агаларова: у Гамида действующий контракт с "Ахматом". Ему стоит больше тренироваться и работать, другого пути нет
Полузащитник "Спартака" Зиньковский: тяжелый и сумбурный сезон. С 10-го места в прошлом году на 3-е – хороший результат 1
Официально: полузащитник сборной Аргентины Ди Мария покинул "Ювентус" 2
"РБ Спорт": "Зенит" намерен выручить минимум 5 млн долларов от продажи Сутормина 3
Воспитанник "Спартака" Бакаев может перейти из "Зенита" в "Локомотив" 13
Агент Кокорина: "Фиорентина" изъявила желание вернуть Александра 4
Радимов может возглавить астраханский "Волгарь" 1
Ассистентский дубль Оздоева помог "Фатих Карагюмрюк" разгромить "Касымпашу" в заключительном туре чемпионата Турции 2
Официально: "Милан" уволил Паоло Мальдини с должности технического директора клуба