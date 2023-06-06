Как утверждает источник, именно такую минимальную сумму рассчитывает выручить руководство действующих чемпионов страны от продажи 29-летнего россиянина. Предметный интерес к Сутормину проявляет казанский "Рубин", который вернулся в РПЛ спустя год отсутствия. Спортдиректор татарстанского клуба Эдуард Сафонов подтвердил, что клуб действительно изучает вариант трансфера хавбека "Зенита".
Помимо казанцев, виды на Сутормина имеет московский ЦСКА. У Алексея действует контракт с "Зенитом", рассчитанный до конца сезона-2024/25. Полузащитник сборной России редко попадает в состав при Сергее Семаке. В завершившемся сезоне Сутормин появился на поле всего в 14 матчах чемпионата страны и в 6 играх Кубка России.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Зенит" намерен выручить минимум 5 млн долларов от продажи Сутормина
Санкт-петербургский "Зенит" не готов расстаться с полузащитником Алексеем Суторминым за компенсацию ниже 5 млн долларов США.
Фото: ФК "Зенит"