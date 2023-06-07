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Ташуев: в этом сезоне "Ахмат" добился одного из двух лучших результатов в истории клуба. Но мы могли и лучше

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Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев назвал положительные моменты завершившегося сезона.
Фото: ФК "Ахмат"
- В этом сезоне добились одного из двух лучших результатов в истории "Ахмата". Это положительный момент, но могли и лучше. При этом понимаем свои возможности, понимаем, что нужно еще более усердно работать. Надеюсь, в дальнейшем все будет еще лучше. Оценка за сезон? Я не ставлю оценки.

"Ахмат" по итогам минувшего сезона занял пятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Грозненцы набрали 50 очков и финишировали вслед за "Ростовом", московским "Спартаком", ЦСКА и "Зенитом". Отметим, что в прошлый раз команда из Грозного занимала место в пятерке сильнейших в 2017 году, набрав тогда 48 баллов. В нынешнем чемпионате "Ахмат" набрал на 2 очка больше, что стало абсолютным рекордом клуба. Также коллектив Сергея Ташуева установил новый клубный рекорд по забитым мячам за один сезон (51).

Источник: "РБ Спорт"


Ташуев Ахмат
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