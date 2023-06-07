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Бушманов: Зиньковскому не стоит уходить из "Спартака" в "Локомотив". Там на его позиции играет Пиняев

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Бывший футболист столичного "Спартака" Евгений Бушманов отреагировал на слухи о том, полузащитник красно-белых Антон Зиньковский может перейти в московский "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"
– Ему не стоит уходить из "Спартака". Сложность в том, что на позиции Антона играет Промес. Зиньковского пытались ставить справа. В "Локомотиве" такая же история. На позиции Зиньковского играет Пиняев. Трудно сказать, будет ли ему легче в "Локомотиве". Антону надо пытаться стараться пробиться в состав, чтобы стать твердым игроком основы "Спартака", – цитирует Бушманова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист московского "Спартака" Антон Зиньковский попал в сферу интересов столичного "Локомотива". По слухам, "железнодорожники" хотели бы приобрести российского полузащитника у красно-белых в летнее трансферное окно.

27-летний Антон Зиньковский стал игроком столичного "Спартака" в июле 2022 года. Красно-белые приобрели его у самарских "Крыльев Советов" за 3,50 миллиона евро. В прошедшем розыгрыше чемпионата России по футболу вингер принял участие в 28-ми матчах. Зиньковский сумел записать в собственный актив 3 забитых мяча и 5 результативных передач.


Локомотив Спартак Зиньковский Бушманов
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