Как утверждает источник, 27-летний гвинеец входит в сферу интересов спортивного департамента красно-белых. Селекционеры московского клуба хотят за счет Бальде усилить атакующую линию команды. Отмечается, что "Спартак" пока не делал конкретного предложения "Труа" относительно условий трансфера африканского центрфорварда. Однако сам игрок готов изучить вариант с переходом в Россию.
Бальде защищал цвета "Труа" на протяжении последних двух сезонов. За его плечами 15 голов и 7 ассистов в 65 играх в Лиге 1 в составе французской команды. Рыночная стоимость Бальде оценивается в 8 млн евро.
Потенциальный новичок "Спартака" также провел 17 матчей в майке национальной сборной Гвинеи-Бисау, в которых забил один мяч.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" интересуется центрфорвардом "Труа" Бальде
Московский "Спартак" проявляет предметный интерес к центральному нападающему французского "Труа" Мама Бальде.
Фото: Globall Look Press