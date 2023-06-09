Матчи Скрыть

Фищенко - о шансах "Родины" на РПЛ после 0:3 от "Пари НН": "Барселона" делала камбэк, когда уступала в первом матче 0:4

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опорный полузащитник "Родины" Руслан Фищенко прокомментировал поражение от "Пари НН" (0:3) в первом стыковом матче за право играть в РПЛ.
Фото: ФК "Родина"
- В первые десять минут мы проиграли большое количество единоборств. Потом начали выигрывать их - и переломили инициативу. По игре в первом тайме мы их переиграли, создали три хороших момента, которые должны были забивать. Но мы не забили, а "Пари НН" свои моменты забил. Есть ли шансы после 0:3? Я до последней минуты буду верить. "Барселона" делала камбэк, когда уступала в первом матче 0:4, - передает слова Фищенко "Чемпионат".

Первый стыковой матч за право играть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге между московской "Родиной" и "Пари Нижним Новгородом" завершился крупной победой волжского клуба со счетом 3:0. Во второй половине первого тайма при счете 1:0 в пользу нижегородцев москвичи создали несколько опасных моментов, в которых гостей выручил голкипер Артур Нигматуллин.

В розыгрыше Первой лиги "Родина" финишировала ниже зоны стыковых матчей - на пятом месте, и получила шанс побороться за выход в РПЛ из-за отсутствия необходимой для этого лицензии РФС-1 у владикавказской "Алании", которая проводит домашние матчи в соседнем регионе из-за реконструкции домашнего стадиона.

В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017 испанская "Барселона" вышла в следующий раунд после выездного поражения от французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4 в первом матче благодаря разгрому 6:1 в ответной игре.


Родина Нижний Новгород Барселона
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Сочи" объявил об уходе 36-летнего вратаря Джанаева
Журналист Карпов: Дивеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2028 года. Зарплата — 1,5 млн евро за сезон
Metaratings: Семак не хочет, чтобы Бакаев уходил из "Зенита"
Семин: для меня в финале Кубка России нет фаворита
Чистяков: удивился ли, что весну в основе начал Ренан? В какой-то степени да
Агент: "Сочи" сделал предложение, которое не устроило Джорджевича. Мы общаемся с разными клубами
В сети появились новые интимные видео Артема Дзюбы 12
Официально: Жоаозиньо и Цаллагов покидают "Сочи" 1
Вук Рашович - о "Динамо": сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в Россию 3
Экс-игрок "Амкара" Попов: Соболев взял бы премию "Симулянт года", ещё есть Комличенко — много у нас дельфинов 6
Зиньковский - о сезоне "Спартака": бронзу можно занести в актив
Федотов: ЦСКА крайне необходимо усиление для удлинения скамейки 2
Радимов: к счастью, со страницами биографии Салиховой знаком не настолько близко, чтобы писать мемуары 6
Дмитрий Тарасов: иностранцы "Зенита" делают большой вклад в развитие российского футбола 4
Глушаков: хочу возглавить "Спартак", ценю и люблю их фанатов 9