- В первые десять минут мы проиграли большое количество единоборств. Потом начали выигрывать их - и переломили инициативу. По игре в первом тайме мы их переиграли, создали три хороших момента, которые должны были забивать. Но мы не забили, а "Пари НН" свои моменты забил. Есть ли шансы после 0:3? Я до последней минуты буду верить. "Барселона" делала камбэк, когда уступала в первом матче 0:4, - передает слова Фищенко "Чемпионат".
Первый стыковой матч за право играть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге между московской "Родиной" и "Пари Нижним Новгородом" завершился крупной победой волжского клуба со счетом 3:0. Во второй половине первого тайма при счете 1:0 в пользу нижегородцев москвичи создали несколько опасных моментов, в которых гостей выручил голкипер Артур Нигматуллин.
В розыгрыше Первой лиги "Родина" финишировала ниже зоны стыковых матчей - на пятом месте, и получила шанс побороться за выход в РПЛ из-за отсутствия необходимой для этого лицензии РФС-1 у владикавказской "Алании", которая проводит домашние матчи в соседнем регионе из-за реконструкции домашнего стадиона.
В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017 испанская "Барселона" вышла в следующий раунд после выездного поражения от французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4 в первом матче благодаря разгрому 6:1 в ответной игре.
Фищенко - о шансах "Родины" на РПЛ после 0:3 от "Пари НН": "Барселона" делала камбэк, когда уступала в первом матче 0:4
Опорный полузащитник "Родины" Руслан Фищенко прокомментировал поражение от "Пари НН" (0:3) в первом стыковом матче за право играть в РПЛ.
Фото: ФК "Родина"