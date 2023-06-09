Матчи Скрыть

Семин: для меня в финале Кубка России нет фаворита

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился своими мыслями по поводу предстоящего суперфинала Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА
- Две команды показывают качественный и красивый футбол, для меня в этом финале нет фаворита. Оба коллектива голодны до побед и хотят завоевать долгожданный трофей. Все будет зависеть от физической формы игроков на предстоящую игру – приводит мнение Семина "СЭ".

В этот уик-энд ЦСКА и "Краснодар" разыграют между собой Кубок России. Для "быков" этот трофей может стать 1-м в истории. Сейчас у клуба пока нет никаких титулов. ЦСКА же за свою историю выигрывал Кубок России 7 раз. При этом для тренера москвичей Владимира Федотова это первый финал за его тренерскую карьеру. По итогам 30 туров РПЛ ЦСКА выиграл серебряный комплект медалей турнира, заняв 2-ю строчку. "Краснодар" же заработал 48 турнирных баллов и финишировал на 6-й позиции. В 29 туре коллективы сыграли вничью 0:0. Примечательно, ЦСКА и "Краснодар" уже встречались в рамках этого розыгрыша Кубка России. ЦСКА по сумме двух встреч прошел "Краснодар" (3:0, 0:1). При этом южане продолжили свое выступление в турнире, попав в нижнюю сетку.


Семин Краснодар ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Сочи" объявил об уходе 36-летнего вратаря Джанаева
Журналист Карпов: Дивеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2028 года. Зарплата — 1,5 млн евро за сезон
Metaratings: Семак не хочет, чтобы Бакаев уходил из "Зенита"
Семин: для меня в финале Кубка России нет фаворита
Чистяков: удивился ли, что весну в основе начал Ренан? В какой-то степени да
Агент: "Сочи" сделал предложение, которое не устроило Джорджевича. Мы общаемся с разными клубами
В сети появились новые интимные видео Артема Дзюбы 12
Официально: Жоаозиньо и Цаллагов покидают "Сочи" 1
Вук Рашович - о "Динамо": сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в Россию 3
Экс-игрок "Амкара" Попов: Соболев взял бы премию "Симулянт года", ещё есть Комличенко — много у нас дельфинов 6
Зиньковский - о сезоне "Спартака": бронзу можно занести в актив
Федотов: ЦСКА крайне необходимо усиление для удлинения скамейки 2
Радимов: к счастью, со страницами биографии Салиховой знаком не настолько близко, чтобы писать мемуары 6
Дмитрий Тарасов: иностранцы "Зенита" делают большой вклад в развитие российского футбола 4
Глушаков: хочу возглавить "Спартак", ценю и люблю их фанатов 9