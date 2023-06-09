- Две команды показывают качественный и красивый футбол, для меня в этом финале нет фаворита. Оба коллектива голодны до побед и хотят завоевать долгожданный трофей. Все будет зависеть от физической формы игроков на предстоящую игру – приводит мнение Семина "СЭ".
В этот уик-энд ЦСКА и "Краснодар" разыграют между собой Кубок России. Для "быков" этот трофей может стать 1-м в истории. Сейчас у клуба пока нет никаких титулов. ЦСКА же за свою историю выигрывал Кубок России 7 раз. При этом для тренера москвичей Владимира Федотова это первый финал за его тренерскую карьеру. По итогам 30 туров РПЛ ЦСКА выиграл серебряный комплект медалей турнира, заняв 2-ю строчку. "Краснодар" же заработал 48 турнирных баллов и финишировал на 6-й позиции. В 29 туре коллективы сыграли вничью 0:0. Примечательно, ЦСКА и "Краснодар" уже встречались в рамках этого розыгрыша Кубка России. ЦСКА по сумме двух встреч прошел "Краснодар" (3:0, 0:1). При этом южане продолжили свое выступление в турнире, попав в нижнюю сетку.
Семин: для меня в финале Кубка России нет фаворита
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился своими мыслями по поводу предстоящего суперфинала Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА