– Возможно, по запросу женской или, прости господи, мужской публики мы видим снова такой формат видео. Как человек, который видео первое видел, я могу сказать, что оно меня совершенно не возбудило. Но, может, девушки хотят посмотреть на красивое тело Артема.
У человека большой размер, поэтому чему тут удивляться. Я знаю большое количество женщин, которые с удовольствием смотрели первое видео, зрители у него есть. Дзюба идет своим путем, желаю ему только самого лучшего! – приводит слова Губерниева Sport24.
9 июня в сети появились новые видео интимного содержания с участием футболиста "Локомотива" Артема Дзюбы. Напомним, что три года назад российский форвард уже попадал в похожую историю. Тогда наставник сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока в команду на сбор. А рулевой "Зенита" Сергей Семак лишил Артема капитанской повязки на поединок против "Краснодара" (3:1). В той игре Дзюба отметился победным голом.
Артем вернулся в РПЛ только в минувшей зимой, подписав договор с "Локомотивом". Игрок сразу же начал помогать коллективу забитыми мячами и ассистами. В 11 играх Дзюба забил 8 голов и оформил 5 ассистов. Недавно россиянин переподписал контракт с москвичами на улучшенных условиях. Ранее Дзюба был признан самым медийным футболистом РПЛ.
Губерниев – о свежем видео Дзюбы: у человека большой размер, поэтому чему тут удивляться. Артем идет своим путем
Известный ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на появление в сети новой порции интимных видео с участием нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: "Матч ТВ"