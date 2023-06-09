Об этом сообщает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС. Апелляция будет рассмотрена в установленные регламентом сроки. Напомним, 26-летний нападающий получил максимально возможное дисциплинарное наказание - 4 игры дисквалификации. Причиной послужил непристойный жест спартаковца в адрес бразильского легионера "армейцев" Виллиана Роши.
Инцидент произошел во втором тайме дерби против ЦСКА в рамках 29-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака". Красную карточку в том матче также схлопотал Роша за повторение "жеста Соболева" с целью привлечь внимание судей к неспортивному действию россиянина. Позднее удаление бразильца было отменено.
Отметим, что Соболев отбыл одну игру дисквалификации, пропустив выездную встречу заключительного тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:1).
Источник: "СЭ"
"Спартак" обжаловал решение КДК РФС о дисквалификации Соболева за непристойный жест в дерби с ЦСКА
Московский "Спартак" подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС о дисквалификации форварда красно-белых Александра Соболева за неприличный жест в адрес соперника.
Фото: ФК "Спартак"