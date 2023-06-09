- Фаворит по ряду качеств — ЦСКА. Но надо учитывать баланс, который Владимир Ивич привнес в "Краснодар". Команда достаточно быстро преобразилась. Линия нападения Сперцян — Кордоба сопоставима с лучшими в России. Пенальти никто не хочет переживать, особенно в финале. Эти две команды вряд ли будут играть на ноль. Особенно "Краснодар". Его затянет в атаку, - приводит мнение Талалаева "Матч ТВ".
"Краснодар" минувшей зимой сменил тренерский штаб. У руля южного коллектива стал серб Владимир Ивич. Сербский тренер провел у руля "быков" 20 поединков, в которых сумел одержать 12 побед. Также в активе наставника 5 ничьих и 3 поражения. По итогам 30 туров РПЛ "Краснодар" сумел забраться на 6-ю строчку. Коллектив стал вторым после "Зенита" по забитым мячам (62 гола). Также на счету "Краснодара" 46 пропущенных голов. Наибольшего успеха южане добились в Кубке России, где сумел добраться до решающего поединка. Соперником дружины Ивича за заветный трофей станет 7-кратный обладатель Кубка ЦСКА Владимира Федотова. Армейцы финишировали в РПЛ на 2-й позиции. Отметим, что для Федотова этот финал станет первым в его тренерской карьере.
Талалаев - о Суперфинале Кубка России: команды вряд ли будут играть на ноль. Особенно "Краснодар". Его затянет в атаку
Наставник "Химок" Андрей Талалаев поделился мыслями по поводу предстоящего Суперфинала Кубка России.
Фото: "Чемпионат"